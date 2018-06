Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeitos de ataque ao Sporting em prisão preventiva

Antigos membros da Juve Leo que terão orquestrado as agressões em Alcochete aguardam julgamento na cadeia.

19:55

Foram confirmadas, esta sexta-feira, quais as medidas de coação a aplicar aos suspeitos do ataque em Alcochete. Segundo apurou o CM, o antigo chefe da Juve Leo, Fernando Mendes, ficará em prisão preventiva, bem como 'Aleluia', Nuno Torres e Joaquim Costa.



O CM sabe que Nuno Torres, o condutor do BMW que conseguiu abandonar a Academia do Sporting depois das agressões, terá a possibilidade de passar para prisão domiciliária.



Em atualização