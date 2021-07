O FC Porto está em alerta com a indefinição que rodeia os médios do plantel para a nova época. Sérgio Conceição definiu o reforço do meio-campo como prioritário, sabe o CM, mas o setor é aquele com mais dúvidas sobre os jogadores que vão entrar e também os que vão sair.









Sérgio Oliveira e Otávio estão protegidos com contratos de longa duração, mas são dos ativos que têm suscitado mais sondagens e a SAD precisa de vender para equilibrar as contas. Além desta dupla de titulares, Conceição não sabe quando poderá contar com Uribe, que arrisca parar quatro a seis semanas devido a lesão.

Já as contratações de Bruno Costa (P. Ferreira) e André Almeida (V. Guimarães) estão por confirmar, e Grujic depende de o Liverpool baixar o preço.