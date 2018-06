Jogador do FC Porto e Priscilla dão o nó em cerimónia religiosa com muita paixão.

Por Rute Lourenço | 01:30

Foi em família e em ambiente de grande romantismo que Alex Telles deu o nó, no passado sábado, com a companheira, Priscilla Minuzzo, numa cerimónia que aconteceu no Brasil, país de onde o jogador do FC Porto é natural.No final do enlace, o craque não conseguiu conter a emoção.