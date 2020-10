O Portimonense virou este sábado o resultado e venceu o Marítimo (2-1), na Madeira, num jogo bem disputado, com os golos a surgirem na segunda metade.









Os madeirenses colocaram-se em vantagem por Rodrigo Pinho, através de um penálti a castigar uma mão de Fali Candé. O Portimonense levantou a cabeça e inverteu o cenário.

O empate chegou por Dener (69’), que aproveitou o espaço na pequena área insular e fez um subtil desvio de pé direito. Foi um tónico para os algarvios, que, sem surpresa, consumaram a reviravolta num golo de Anderson (73’), após uma assistência de Aylton Boa Morte. Depois, a equipa de Paulo Sérgio geriu a vantagem com autoridade e maturidade tática, saindo da Madeira com a primeira vitória no campeonato e três saborosos pontos.