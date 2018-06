"Alguém que pare este homem já", diz Octávio Machado sobre Bruno

Comentadores da CMTV culpam presidente pela crise vivida no Sporting, intensificada pela rescisão de Rui Patrício.

A crise no Sporting parece não ter fim. Esta sexta-feira, um dos jogadores mais antigos do clube, Rui Patrício, pediu a rescisão do seu contrato unilateralmente depois de Bruno de Carvalho ter travado a sua transferência de 18 milhões de euros para o Wolverhampton, segundo noticiou o CM esta sexta-feira. Na sequência deste acontecimento, o CM apurou que o clube leonino tinha desligado os faxes para evitar receber esta e outras rescisões, pelo que os documentos estão a ser envadas por carta registada.

Os comentadores da CMTV Octávio Machado e Jaime Mourão Ferreira já reagiram e apontam Bruno de Carvalho como culpado da situação em que o clube se encontra.

"Não se viu [de Bruno de Carvalho] uma palavra de solidariedade para com aquele que era o jogador mais carismático do Sporting. Para ele é só ‘eu, eu, eu’ e os outros são nada. Ele quer estar acima do Sporting e de tudo e todos. Isto é doentio. É bom que alguém o pare já, ontem já era tarde. Alguém que pare este homem já antes que os prejuízos sejam de tal maneira que dure se calhar sete ou oito anos a recuperar este Sporting. Não é possível alguém fazer pior do que este homem fez nos últimos quatro ou cinco meses.", disse Octávio Machado.

Jaime Mourão Ferreira mostrou-se de acordo com as palavras do comentador e afirma que não quer acreditar no que está a acontecer.

"Aquilo de que se tem conhecimento, é de que os jogadores estariam todos na expetativa daquilo que faria Rui Patrício. Por ser exatamente uma referência do Sporting, ele era uma espécie de 'tampão' aos outros jogadores para que não avançassem com as rescisões, uma vez que esse estado é tudo aquilo que não interessa ao Sporting. O jogadores são a sua riqueza mais profunda e o clube podia beneficiar disso com o mínimo de ponderação e de bom senso que parece ter desaparecido por completo do Sporting", manifestou Jaime Mourão Ferreira.

"Como é que é possível, sabendo-se da situação melindrosa em que o clube se encontra, esticar a corda até ela partir?", sublinhou.

"Eu disse que não acreditava que nenhum jogador fosse pedir a rescisão mas que se isso acontecesse seria catastrófico para o Sporting", acrescentou Mourão Ferreira.

Octávio Machado vai mais longe e afirma que as coisas vão continuar a deteriorar-se muito devido à direcção que o clube mantém.

"Toda a situação tem um nome de responsabilidade que se chama Bruno de Carvalho. Ele cada vez que dá um passo as coisas ficam piores, mais complicadas e ninguém daquele grupo de trabalho tem condições para lá estar. Eu não acredito que até dia 23 de Junho as coisas não agravem de uma maneira que se tornem irreversíveis com prejuízos incalculáveis para o Sporting", argumentou.

Jaime Mourão Ferreira garante estar estupefacto e desiludido com a atitude tomada pelo Sporting ao desligar os fazes de modo a que as rescisões dos jogadores não sejam entregues. "Quando se sabe agora que os próprios faxes do clube estão desligados com receio da chegada das rescisões dos outros companheiros de Rui Patrício, isso deixa qualquer sportinguista minimamente consciente e alarmadíssimo com esta situação. Não sei como avaliar toda esta catadupa de informações que vão justamente no sentido contrário aos interesses do Sporting. Estou pasmado com tudo isto, mal quero acreditar que seja verdade. Estou à espera do pior", afirmou.

