Allegri entende desapontamento de Ronaldo por não ter sido jogador do ano da UEFA

Futebolista não compareceu no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2018/19.

19:28

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, considerou esta sexta-feira normal que o português Cristiano Ronaldo esteja desapontado por não ter vencido o prémio para o melhor futebolista da Europa na temporada passada.



O atual jogador da Juventus Cristiano Ronaldo, campeão europeu pelo Real Madrid no ano passado, foi distinguido com o prémio da UEFA para o melhor avançado, mas perdeu o de melhor jogador, título que lhe pertencia, para o seu ex-colega de equipa croata Luka Modric.



"É normal que ontem [na quinta-feira] estivesse desapontado, pois o ano passado foi o melhor marcador da Liga dos Campeões [com 15 golos]", disse Allegri, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Parma, no sábado, para a terceira jornada da Liga.



De acordo com o treinador da Juventus, o facto de o jogador não ter escondido a sua desilusão com a escolha só atesta que "ele quer sempre ser o melhor e isso é uma vantagem".



Ronaldo decidiu não participar na quinta-feira, no Mónaco, no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2018/19, durante o qual a UEFA apresentou os prémios relativos à época passada.



"A sua ausência foi uma decisão pessoal e há que respeitar", acrescentou Allegri, demonstrando entender e apoiar a atitude de Cristiano Ronaldo