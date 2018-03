Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting com pontaria de Montero e alma de Fábio Coentrão

A equipa de Alvalade, sem jogar bem, criou e falhou vários lances de golo, que só surgiu por Fredy Montero, após uma enorme jogada de Coentrão.

Por Octávio Lopes | 01:30

O Sporting deu esta quinta-feira um importante passo para chegar aos ‘quartos’ da Liga Europa, ao vencer os checos do Plzen, por 2-0, em Alvalade. O resultado, contudo, bem podia ter outros números, não fossem os erros das duas equipas em lances em que se adivinhavam golos.



O jogo começou com o Sporting a mandar, a pressionar alto e a ter bola, mas pouco esclarecido nos movimentos de ataque. Faltava gente na área. E, quando havia, falhava estrondosamente a estocada final, que só sucedeu já nos descontos com o golo de Montero, após uma excelente jogada de Coentrão, em que também participou Bryan Ruiz.



Antes disso, Gelson (7’) falhou à boca da baliza a emenda a um centro mortífero de Acuña; Ruiz, isolado por William, rematou contra Hruska (18’); Acuña acertou na barra, num remate de fora da área, na direita (22’); e Bruno Fernandes, isolado por Ruiz, rematou torto (40’). Tantas oportunidades, porém, não foram sinal de uma grande exibição.



Longe disso, os primeiros 45’ ‘dos leões foram em modo devagar com aceleradelas esporádicas. Mas o golo podia ter sucedido mais cedo, se o árbitro Aleksei Kulbakov fizesse o que lhe competia: marcar um penálti num lance em que Hubník derrubou Montero (37’).



A segunda parte foi mais emotiva. Entrou melhor o Sporting, que fez o 2-0, por Montero, num remate de pé esquerdo, na sequência de um passe de Bruno Fernandes e de um roubo de bola de Acuña. Logo a seguir, Hruska, por instinto, safou, na linha, um remate à queima de Montero. Hruska voltou a brilhar no minuto 68, a defender um remate do isolado Bruno Fernandes, após um contra-ataque conduzido por William.



No último quarto de hora, o Plzen foi para a frente e teve quatro oportunidades para faturar, que deixaram Jorge Jesus com os cabelos em pé. Na primeira, Rui Patrício, muito atento ao que se passava à sua frente, voou aos pés de Krmencik e ficou com a bola. Nas outras, faltou pontaria no remate final aos possantes avançados do Plzen.



Nos descontos, num contragolpe dos leões, Rúben Ribeiro isolou Mathieu. A correria do central francês acabou com um remate na área, que Hruska defendeu com os pés.



ANÁLISE

Português e colombiano

Fábio Coentrão mostrou uma enorme disponibilidade enquanto esteve em campo. Correu muito e esteve no 1-0. Montero bisou e deu nas vistas em lances de classe.



Desnorte leonino a fechar

Na parte final do jogo, o Sporting cometeu inúmeros erros no meio-campo que permitiram ataques perigosos ao Plzen. Faltou segurar a bola e acerto no passe.



Um erro grave

O bielorrusso Aleksei Kulbakov protagonizou uma fraca exibição. O erro mais grave foi um penálti por assinalar sobre Montero. Também falhou nos amarelos. Faltaram alguns para os checos.



"Podíamos ter marcado mais"

Missão cumprida para Jorge Jesus. Só faltou mais eficácia. "Foi importante ganhar e não sofrer golos. Fizemos as duas coisas. Podíamos ter saído daqui com pelo menos mais um golo. Tivemos oportunidades na segunda parte. Eles sem terem grandes hipóteses ainda ameaçaram um bocadinho, mas o Sporting fez um grande jogo", referiu o técnico leonino no final do encontro.



Jesus mostrou-se orgulhoso com a exibição da sua equipa frente ao Viktoria Plzen, apesar de algumas assobiadelas vindas da bancada. "Isto não é como jogar para o campeonato: lutar pelos três pontos... A equipa tem de ter uma forma de jogar completamente diferente. Por vezes irritando os adeptos, mas é assim que temos de jogar... com segurança."



O treinador do Sporting destacou a prestação de Fábio Coentrão e desfez-se em elogios para com a atitude do lateral. "Pode estar a morrer, mas tem energia. Manda-se para o jogo com determinação. Há outros que ficam cansados e pronto. Este não, mostra vontade."