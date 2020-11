A derrota (2-3) com o Paços de Ferreira agravou o ambiente de alta tensão no FC Porto. Ao que o CM apurou, a SAD portista está preocupada com a perda de oito pontos em 18 possíveis nas primeiras seis jornadas da Liga. Uma crise de resultados que apanhou os dirigentes de surpresa e que está a causar apreensão.