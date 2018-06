Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alto risco em Assembleia Geral do Sporting

PSP monta dispositivo idêntico ao de um jogo de alto risco para garantir segurança máxima.

Por Sara G. Carrilho e Magali Pinto | 09:49

Um jogo de alto risco ou um concerto na Altice Arena – é com base nas ameaças calculadas para este tipo de eventos que a PSP montou uma megaoperação e destacou um dispositivo musculado, com centenas de elementos das várias valências destacados para garantir a máxima segurança na assembleia do Sporting que se realiza hoje, no pavilhão no Parque das Nações, em Lisboa.



As portas abrem às 12h00 e serão vigiadas por agentes da PSP – todos os sócios do Sporting, sem exceção, serão alvo de uma minuciosa revista à entrada.



O evento vai contar com um vasto perímetro de segurança protegido pela PSP, que se prolonga até ao Centro Comercial Vasco da Gama a cerca de 500 metros.



Ao que o CM apurou, foram proibidas folgas e trocas para os agentes das divisões empenhadas na megaoperação. Estarão no local as musculadas equipas de Intervenção Rápida prontas a atuar e operacionais do Corpo de Intervenção estão de prevenção para eventuais desordens. O dispositivo, segundo a PSP, é "similar ao de um jogo de alto risco" – refira-se que nestes eventos chegam a estar empenhados até 500 operacionais, podendo ser esse o número de elementos destacados.



Entre os avisos, a PSP pede aos sócios que cheguem com antecedência, tendo em conta filas e revistas. Os agentes vão estar particularmente atentos aos artigos proibidos e que possam pôr em causa a segurança do evento, nomeadamente artigos pirotécnicos e armas.



Portas abrem às 12h00, reunião começa às 14h30 e a votação encerra às 20h00



As portas da Altice Arena abrem às 12h00 e a primeira chamada para os sócios na AG de destituição é às 14h00, havendo uma tolerância de 30 minutos para que todos os sócios possam entrar no recinto. A votação encerra às 20h00, mas quem estiver na fila até essa hora terá a oportunidade de votar. "Um notário ficará depositário dos votos após a contagem. A AG será gravada, mas não divulgada", disse Jaime Marta Soares, garantindo total transparência. Quem entrar não poderá sair.