Álvaro Sobrinho diz que Bruno de Carvalho é "um morto vivo"

O presidente da Holdimo, segundo principal acionista individual da SAD do Sporting, considerou "muito graves" as declarações de Bruno de Carvalho deste sábado, acusando o presidente da SAD de ser um "mentiroso compulsivo".

Em declarações à SIC Notícias, Álvaro Sobrinho lembrou que o atual líder verde e branco "é um assalariado da SAD e não dono", frisando que as palavras "gravosas" surgiram num "momento crítico de solvabilidade da SAD, quando estamos à beira de prolongar a maturidade do empréstimo obrigacionista e de colocar um novo por questões de falta de liquidez da SAD": "Está a destruir o Sporting... é um morto-vivo, faz parte do passado", atacou.

Confrontado com a alegada ausência de investimento no clube - Bruno de Carvalho acusou a Holdimo de apenas ter dado uma "carrinha" e de dever 300 mil euros -, Sobrinho negou: "A Holdimo ofereceu o melhor autocarro de futebol que existe e tem apoiado as modalidades amadoras". Sobrinho disse ainda que a Holdimo "vai usar os instrumentos jurídicos para pôr Bruno de Carvalho fora da SAD."



A fechar, o responsável máximo da Holdimo revelou que está a trabalhar no sentido de evitar rescisões em massa por parte dos jogadores do Sporting: "já estou a fazê-lo, através do treinador, que é a única forma de se comunicar com os jogadores. Não há presidente, as pessoas não querem falar com um malfeitor..."