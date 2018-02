Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ambição de Casillas agarra titularidade

Sérgio Conceição elogia espírito ganhador do guardião e diz que é o "espelho do balneário" na conquista do título.

Por Rui Pando Gomes | 25.02.18

Iker Casillas agarrou a titularidade e voltou a ganhar a confiança de Sérgio Conceição, porque mostra "ambição de ser campeão pelo FC Porto" e porque as suas últimas prestações em campo refletem o espírito vencedor da equipa.



O guardião espanhol será hoje titular contra o Portimonense, num jogo que é considerado o mais difícil da época fora de casa. "Esse espírito de querer ganhar que o Iker mostrou é o espelho do balneário, porque todos os jogadores têm uma grande vontade de conseguir o título que nos foge há muitos anos", admitiu Sérgio Conceição, questionado pelo CM na antevisão ao jogo, no Algarve.



Além das qualidades dentro de campo, o CM sabe que Casillas ganhou pontos na estrutura portista depois de ter mostrado publicamente a sua indignação após o jogo em que o Sporting ganhou ao Tondela por 2-1, com um golo aos 90+9 minutos, naquilo que considerou ser um "trunfo infinito" dos leões. Sérgio Conceição garante que não avalia os jogadores "pelo que dizem ou pensam em função de um jogo, mas pelo trabalho diário". No entanto, ficou satisfeito pela atitude do guardião.



O treinador do FC Porto admitiu ontem que a equipa vai ter "um dos jogos mais difíceis até ao final da época fora de casa", quando defrontar o Portimonense. "Esperamos encontrar uma equipa competente, que tem feito um excelente campeonato, que está talvez no melhor período da época", referiu Sérgio Conceição, salientando que é uma visita a um estádio "historicamente difícil".



Os dragões prepararam o jogo contra os algarvios numa unidade hoteleira de Lagos, durante três dias, depois de terem rumado ao Algarve a seguir à conclusão do jogo com o Estoril, cuja 2ª parte só foi disputada na quarta-feira, acabando com uma vitória portista por 3-1.



Cinco baixas contra os algarvios

No último treino do FC Porto (antes do jogo de hoje) realizado ontem em Lagos, Sérgio Conceição não contou com cinco jogadores. Alex Telles e Corona realizaram apenas tratamento, enquanto Danilo e Ricardo fizeram tratamento e trabalho de ginásio. Por sua vez, Aboubakar completou o treino condicionado com trabalho de ginásio.



Vítor Oliveira quer "provocar surpresa"

"Entendemos que o FC Porto é notoriamente favorito para este jogo, mas senti na minha equipa confiança e vontade de provocar uma surpresa, porque uma vitória com os portistas será sempre uma surpresa, porque ainda não perderam para o campeonato", disse ontem Vítor Oliveira na antevisão do jogo de hoje com o FC Porto. O técnico do Portimonense reconhece o favoritismo do líder do campeonato, mas ainda assim espera que a sua equipa consiga fazer o que tem feito nos últimos encontros: "Vamos ver se conseguimos ser iguais a nós próprios, se conseguimos jogar aquilo que sabemos produzir. Se isso acontecer, iremos, certamente, criar dificuldades."



PORMENORES

Pedro Sá e Tabata

O médio Pedro Sá e o avançado Tabata estão de regresso aos convocados do Portimonense depois de terem cumprido cada qual um jogo de suspensão na partida da última jornada frente ao Feirense.



"FC Porto é o melhor"

"A vantagem que tem na classificação da Liga comprova que o FC Porto tem sido a melhor equipa do campeonato. Sérgio Conceição tem sido o grande responsável", disse ontem Vítor Oliveira, técnico da formação algarvia.



Último triunfo há 31 épocas

A última vitória do Portimonense frente ao FC Porto, em casa, remonta à época de 1986/87, ou seja, mais de três décadas. Na ocasião, os algarvios ganharam por 1-0 com um golo de Luciano aos 3 minutos de jogo.