Ambiente adverso para as águias no caminho dos milhões

Adeptos do PAOK são dos mais fervorosos da Grécia e prometem dificultar o trabalho dos encarnados.

O Sport Lisboa e Benfica está obrigado a vencer ou empatar com golos (mais de 1-1) no estádio Toumba para ultrapassar os gregos do PAOK na caminhada rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões.



Uma das adversidades que as águias vão encontrar no jogo de quarta-feira é o forte apoio dos adeptos do PAOK, que ao longo dos anos têm demonstrado ser uns dos mais fervorosos do futebol grego.







A última equipa que o PAOK eliminou no percurso até este play-off da Liga dos Campeões foi o Spartak de Moscovo. Nessa partida os adeptos da equipa de Salonica esgotaram a lotação do estádio Toumba e tornaram o ambiente num autêntico inferno para os russos.





Os encarnados visitaram este mesmo estádio e sentiram o ambiente adverso na época 2013/14, num encontro a contar para os 16 avos de final da Liga Europa. O Benfica acabaria por vencer esse jogo por 0-1 com golo de Lima aos 59 minutos.



Também nesse jogo a equipa portuguesa sentiu a adversidade dos adeptos gregos. No entanto, o início desse jogo ficou marcado por uma homenagem do clube grego a Eusébio, falecido nesse ano, através de uma imagem do Pantera Negra nos ecrãs gigantes do estádio.



Desta feita, os encarnados não têm outra via que não seja a de ultrapassar a adversidade e triunfar na Grécia. Se as águias atingirem a fase de grupos da Liga dos Campeões vão encaixar qualquer coisa como 42,9 milhões de euros de prémio.



Tradição suporta desejo do Benfica

A obrigação de vencer ou empatar com golos a segunda mão do 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões de futebol, frente ao PAOK, é uma pressão suplementar, mas a tradição mostra um Benfica feliz nesta conjuntura adversa.



Os vice-campeões nacionais não foram além de uma igualdade a um golo no Estádio da Luz, na passada terça-feira, com golos de Pizzi e Warda. Historicamente, este resultado verificou-se já na primeira mão de outras cinco eliminatórias dos 'encarnados' nas competições europeias e o saldo até é positivo, com três apuramentos face a duas eliminações.



O início dessa história até foi a fase menos positiva do clube da Luz, ao ser afastado pelo Ujpest, na segunda eliminatória da Taça dos Campeões Europeus de 1973/74, com uma derrota por 2-0 no segundo jogo. Treze anos depois, na extinta Taça das Taças, foi a vez de o Bordéus impor-se por 1-0 e deixar o Benfica pelo caminho.



Porém, os 'encarnados' atravessam uma sequência positiva de três apuramentos consecutivos com este mesmo resultado (1-1) no primeiro encontro. Arsenal, na 'Champions', em 1991/92, Bayer Leverkusen, na Taça das Taças de 1993/94, e Marselha, na Liga Europa, em 2009/10, provaram o 'veneno' da 'águia' fora de portas em jogos a contar para a segunda mão.



Outro dado do lado Benfica é a história particular com o emblema de Salónica, com o qual já se cruzou em duas eliminatórias -- primeiro, na Taça UEFA de 1999/00, e mais tarde, em 2013/14, para a Liga Europa. E em ambas as ocasiões, o clube português conseguiu sair vencedor da partida na Grécia, apesar do ambiente 'escaldante' criado pelos adeptos do PAOK.



Por fim, o Benfica soube também ultrapassar no passado o único 'play-off' de acesso à liga 'milionária' que disputou, ao afastar os holandeses do Twente em 2011/12. Caso a equipa treinada por Rui Vitória consiga contrariar a vantagem helénica, garante o nono apuramento consecutivo para a competição e um encaixe financeiro de cerca de 43 milhões de euros.



Além dos 'encarnados' há mais quatro antigos campeões europeus presentes neste 'play-off': os holandeses Ajax e PSV Eindhoven, os sérvios do Estrela Vermelha e os ucranianos do Dínamo Kiev.



O duo holandês está em boa posição para 'selar' a qualificação, uma vez que na primeira mão o PSV triunfou por 3-2 no terreno do BATE Borisov, enquanto o emblema de Amesterdão recebeu e venceu o Dínamo Kiev, por 3-1. Em vantagem encontra-se também o campeão grego AEK, que bateu o Vidi fora de casa, por 2-1.



Mais equilibradas estão as eliminatórias entre Young Boys e Dínamo Zagreb, no qual se registou uma igualdade a um golo em solo helvético, e o duelo Estrela Vermelha-Salzburgo, que registou um nulo no primeiro desafio, disputado na Sérvia.