Esquadrão anti bombas das autoridades argentinas estão a averiguar veracidade do alerta.

20:49

Uma ameaça de bomba obrigou esta terça-feira à evacuação do Estádio Boca Juniors, mais conhecido por La Bombonera, na Argentina.



A assessoria de imprensa do Boca Juniors confirmou que o esquadrão anti bombas das autoridades argentinas entrou na "Bombonera" para verificar veracidade do alerta feito por telefone.



A formação do Boca Juniors segue esta noite para Madrid, onde irá disputar a segunda mão da final da Libertadores, frente ao River Plate.