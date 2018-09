Americanos queimam Nike em protesto contra atleta polémico

Escolha de Colin Kaepernick, jogador de futebol-americano que ajoelhou ao ouvir o hino, dá polémica,

18:46

Como forma de celebrar o 30º aniversário do slogan "Just Do It" (algo como "Fá-lo apenas"), a marca de desporto Nike escolheu Colin Kaepernick como cara da campanha. A escolha do jogador norte-americano foi bastante controversa: despertou um boicote e nas redes sociais, várias pessoas partilharam vídeos e fotografias a queimarem produtos da marca.

O movimento chamas-se #JustBurnIt (Apenas Queima) que pretende ironizar o slogan "Just Do It" e expressar o descontentamento por Kaepernick ser um dos representantes da Nike. O atleta de 30 anos ficou conhecido por se ajoelhar durante o hino nacional dos EUA, como forma de protesto contra a discriminação racial no país.

A Nike descreve o atleta como "um dos mais inspiradores desportistas da nossa geração", no entanto, a campanha não teve o impacto esperado. Nas redes sociais foram partilhadas várias fotos e vídeos em que as pessoas queimavam os seus produtos Nike por não concordarem com as atitudes de Colin Kaepernick.







Mesmo assim, houve várias pessoas que saíram em defesa do atleta e da escolha da marca. John Brennan, antigo director da CIA, escreveu no Twitter: "Colin Kaepernick chamou a atenção da nação para o facto de continuar a haver discriminação racial no país. Ele não desrespeitou a nossa bandeira, mas deu significado às palavras inscritas na nossa constituição, a fim de criar uma união mais perfeita".







Colin Kaepernick drew our collective attention to the problem of continued racial injustice in America. He did so not to disrespect our flag but to give meaning to the words of the preamble of our Constitution—"in order to form a more perfect union." Well done, Colin, well done. https://t.co/4ALyUxLjM5 — John O. Brennan (@JohnBrennan) 4 de setembro de 2018