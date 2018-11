Pedro Ventaneira, ex-BESI e agora no Montepio, opôs-se ao empréstimo de 18 milhões de euros ao clube.

Pedro Ventaneira, um dos administradores do Montepio Investimento, próximo de José Maria Ricciardi, foi um travão à concessão do empréstimo intercalar de 18 milhões de euros ao Sporting. Fonte do Montepio diz que o empréstimo foi inviabilizado por unanimidade "na comissão de risco e nem sequer subiu ...