Amorim diz que "ganhar jogos" é a forma de dar a volta à "crise" do Sporting

O treinador do Sporting frisou esta quinta-feira que "ganhar jogos" é a única forma de dar a volta à "crise" de resultados na I Liga portuguesa de futebol e lembrou que "ainda há muito para ganhar" nesta época.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Estoril Praia, realizada em Alcochete, Ruben Amorim conduziu as suas respostas quase sempre para a mesma ideia, que repetiu pelo menos seis vezes em resposta a diferentes questões, e colocou como objetivo para a época "ganhar todos os jogos e fazer as contas no fim".