Amorim muda meio-campo do Sporting para a Taça

Rúben Amorim vai mudar o eixo do meio-campo no jogo de amanhã (20h45, TVI) com o Casa Pia, para os oitavos de final da Taça de Portugal, apurou o. João Palhinha e Daniel Bragança devem render Ugarte e Matheus Nunes, titulares com o Gil Vicente (triunfo leonino por 3-0).Face às várias ausências por lesão, Covid-19 e disciplina (ver caixa ao lado), Rúben Amorim será obrigado a mexer, mas quer manter uma equipa competitiva para ultrapassar a formação da II Liga. Para além da dupla do meio-campo, João Virgínia, Nuno Santos e Bruno Tabata poderão ter nova oportunidade no onze inicial. Gonçalo Esteves deve fazer o terceiro jogo seguido como titular. Na calha poderá estar nova estreia na equipa principal. Trata-se do defesa central espanhol Marsà, que na época passada alinhou no Barcelona B.Rúben Amorim tem mantido o discurso de ambição e foco para todos os objetivos da temporada. A Taça de Portugal é uma prova em que os leões querem ir longe - na época passada não ultrapassaram os oitavos de final. Por isso, o técnico quer a equipa concentrada desde o primeiro minuto no estádio Pina Manique, casa dos ‘gansos’. O jogo vai ter arbitragem de Rui Costa, do Porto.