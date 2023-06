Ana Cruz garante primeira medalha portuguesa no torneio de karaté

A portuguesa Ana Cruz garantiu esta quinta-feira a primeira medalha lusa nos Jogos Europeus2023 ao avançar para as meias-finais do torneio de kata, disciplina de karaté, que dá sempre direito pelo menos ao bronze.

Cruz, de 28 anos, impôs-se no grupo A de kata, vencendo a polaca Anna Kowalska a abrir, somando 40.40 pontos contra os 37.90 da adversária, antes de conseguir triunfar sobre a checa Veronika Miskova por margem mínima, 41.90 contra 41.70, selando a passagem às meias-finais.

A atleta do Grupo Musical e Desportivo Manique de Baixo, que se estreia em Jogos Europeus, perdeu depois com a francesa Helvetia Taily (42.30 contra 41.20), mas avançou na mesma para as semifinais em Bielsko Biala, a cerca de 100 quilómetros de Cracóvia.