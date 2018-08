André Almeida celebra jogo 200 ao serviço do Benfica

Futebolista relembrou alguns dos momentos mais marcantes em campo.

Na sequência do jogo 200 ao serviço do Benfica, cumprido diante do Fenerbahçe, na Turquia, André Almeida concedeu uma entrevista à BTV onde falou dos encontros redondos e mais marcantes ao serviço das águias. O Record reuniu algumas das frases mais marcantes do jogador."Sempre trabalhei para representar este clube e alcançar bons feitos. Honestamente, nunca pensei chegar aos 200 jogos, ao tetracampeonato. Neste clube, temos sempre a ambição de vencer, mas quando comecei a carreira, em miúdo, não imaginei estar no maior clube português e atingir nímero tão alto, mesmo a nível de títulos. Estou muito grato ao Benfica por me me ter ajudado a crescer e a desenvolver como jogador.""Sei, Celtic Park. Sim, Santa Clara para a Taça da Liga, ganhamos 2-0. Isto foi na altura em que tinha vindo de Leiria. Estava emprestado, voltei no inicio de janeiro. Estava a jogar a médio, vim para lateral. Foi jogo complicado, pois tive de assimilar certas coisas. Foi sensação enorme estar num estádio destes, com tanta gente, a representar um clube tão grande. Foi especial. Falei do Celtic, porque me lembro das palavras de Aimar. Era o meu primeiro jogo na dos Liga Campeõees e ele disse-me: 'Tens trabalhado bem até aqui, desfruta e faz o teu jogo.' Estas palavras marcaram-me bastante. Aimar era uma figura que idolatrava, um grande jogador. Tranquilizou-me e deu-me motivação.""Estava bem diferente. Era bem miúdinho, ainda não tinha bigode. Mas a mentalidade mantém-se, uma pessoa focada, que gosta de acrescentar, que está de bem com a vida. Alguém que procura crescer, mas sempre com sorriso nos lábios, nos bons e maus momentos. É fundamental para qualquer pessoa no seu dia a dia.""Lembro-me bastante desse jogo, mudou a nossa época, a do tri. O Sporting soube aproveitar bem as nossas falhas, mas nunca desistimos e isso passou para fora, a forma como os adeptos nos levantaram a partir do minuto 70. Isso ficou bem patente até ao fim da época. Muito da nossa recuperação começou interiormente, no que sentimos neste jogo. Empatia muito grande entre jogadores e adeptos, num momento de frustração. A união superou essa desvantagem. Isto é o futebol. No nosso dia a dia é assim mesmo, coisas boas ou más, é importante ter pessoas ao nosso lado a apoiar-nos. Essa foi a imagem perfeita da comunhão.""O Mitroglou quis tocar. Há muito que queria festejar o golo com esta camisola. Os golos da equipa são os meus golos, o importante é que o Benfica ganhe e continue a vencer títulos, mas sentia falta. Nem era para chutar, era cruzamento. Mitroglou não tocou na bola. Fiquei muito contente, pela reação do público e dos colegas. Foi um momento especial. O Horta e o Guedes a dizerem que era o primeiro golo mosta que queriam tanto como eu. O Rafa a colocar as mãos na cabeça… É um momento que guardo.""Grande golo do Rafa. Golo estava a custa a aparecer. O Benfica nessa dia fez excelente exibição. Exibição consistente.""O Rosa tenta cortar a bola e não se apercebeu da minha chegada. Nos jogos anteriores tinha jogado a defesa-esquerdo e o primeiro golo com intenção foi com o pé esquerdo. Queria explodir de emoção e alegria, mas lembrei-me que estava a jogar contra um clube que respeito, que me ajudou e acreditou em mim. Desejo que o Belenenses tenha o maior sucesso possível, menos contra o Benfica.""Falou-se muito na intenção de rematar ou cruzar. Já falei com várias pessoas, a minha intenção foi mesmo rematar. Tavez para a zona do primeiro poste, mais em força, mas a bola saiu de forma diferente, mas saiu na perfeição. A minha intenção era o primeiro poste. 77 minutos, jogo muito complicado, 1-1, fiquei extramente feliz por esse razão, por ter ajudado a equipa a ganhar o jogo difícil. Ao chegar a casa, a minha sobrinha pediu à minha irmã e à minha mãe para acordá-la para me felicitar pelo golo. Isso sim foi um momento especial. Esse golo foi meu prémio Puskas, ser recebido daquela maneira.""Nesse golo, queria assistir. Por felicidade, cortou a bola e sobrou para mim e fiquei com a baliza à mercê.""Esta equipa apoia-se muito. Estou a olhar e a ver várias coisa curiosas. Gedson também cresceu em Loures, fez primeiro o seu golo no meu jogo 200. A forma como beija o símbolo, muito sentido, com olho fechado, é especial. Quem tem chegado tem acrescentado, seja miúdo ou graúdo, e o plantel tem sabido acarinhar. O Gedson é miúdo com muita qualidade, como são o Ruben, o Félix e outros que passaram pelo clube. Se continuarmos a apoiar-nos uns aos outros, o crescimento é facilitado. Só temos todos a ganhar. Ele crescendo, cresce a equpa. Vejo uma equipa muito sólida e muita ambição. Nesta casa, estamos habituados a vencer. Queremos vencer, queremos mais. Esta tem equipa muita ambição de voltar a conquistar títulos.""No terreno do Boavista é muito complicado pois é uma equipa de qualidade. Nas vezes que ganhámos foi sempre difícil. É uma equipa de qualidade, com jogadores que estiveram nesta casa, como David Simão. O Benfica tem de estar em bom nível para trazer 3 pontos."