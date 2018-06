Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Andre Carrillo dá jackpot ao Benfica

Extremo deixou boas impressões no Mundial e despertou o interesse do Everton e de clubes russos.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 01:30

Andre Carrillo vai apresentar-se no Benfica, depois de cumprir um período de férias, mas poderá deixar o clube da Luz ainda este verão, apurou o CM.



O jogador peruano terá a oportunidade de se mostrar a Rui Vitória durante a pré-época e, sabe o CM, está focado em conquistar um lugar na equipa, ao contrário do que aconteceu na época passada.



No entanto, a SAD dos encarnados considera que pode fazer um importante encaixe financeiro com uma eventual venda e livrar-se de um jogador que tem um dos salários mais elevados do plantel - dois milhões de euros limpos por época (quatro brutos).



Ao que o CM apurou, Luís Filipe Vieira acredita que pode receber 20 milhões de euros pela transferência do peruano que é alvo da cobiça de vários clubes ingleses e russos, sabe o CM. Apesar de o Peru ter sido eliminado do Mundial, Carrillo foi um dos jogadores em maior destaque e, também por isso, despertou a atenção do Everton, por exemplo.



Os ‘toffees’, treinados por Marco Silva - que orientou o peruano no Sporting - estarão dispostos a avançar com uma proposta a rondar os 18 milhões, segundo a imprensa inglesa. Valores que se aproximam dos desejos de Vieira.



Carrillo jogou no Watford (Inglaterra) na época passada por empréstimo do Benfica. Na nova época, só deverá estar às ordens do treinador nos primeiros dias de julho.



Ferreyra espreita título

Facundo Ferreyra e Germán Conti, dois dos principais reforços do Benfica para a próxima época, viajaram este sábado para Portugal para começarem a vida em Lisboa quatro dias antes do arranque oficial da temporada (quinta-feira no Estádio da Luz).



"Claro que vamos lutar pelo título. É sempre assim", disse o avançado antes de assumir que ainda não falou com os novos companheiros.



Ferreyra, atacante do Shakhtar, promete golos, ao passo que Conti vai lutar por um lugar no centro da defesa.