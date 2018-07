Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Carrillo ‘troca’ Marco Silva por Jorge Jesus

Peruano é seduzido pelos milhões oferecidos pelo Al-Hilal e rejeita por isso mudança para o campeonato inglês.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 15:10

Entre Jorge Jesus e Marco Silva, André Carrillo escolhe... o Al-Hilal.



O peruano está seduzido pelo salário milionário que o clube saudita lhe oferece - quatro milhões de euros limpos - e, para já, coloca de parte a possibilidade de se transferir para o Everton, apurou o Correio da Manhã.



O peruano, que tem contrato com o Benfica, pode juntar-se ao plantel orientado por Jorge Jesus nos próximos dias, uma vez que as negociações com vista ao empréstimo, por uma época, conheceram avanços significativos nos últimos dias. A viagem de Luís Filipe Vieira ao Dubai, onde se encontrou com o presidente do Al-Hilal, Sami Al-Jaber, foi decisiva para o adiantar do processo.



Ao que o CM apurou, o presidente já voltou a Lisboa com esse dossiê bem encaminhado. O extremo será emprestado e o clube saudita terá a oportunidade de acionar a cláusula de opção de compra no final da época, por 20 milhões de euros.



Assim, e ao contrário do que revelou recentemente Elio Casareto, empresário de Carrillo, o jogador pode nem se apresentar às ordens de Rui Vitória.



As expectativas iniciais apontavam para que o peruano se juntasse ao grupo no estágio em Inglaterra, de 15 a 20 de julho, mas isso pode nem acontecer, apesar de o treinador ter equacionado voltar a dar uma oportunidade ao extremo nesta época, sabe o CM.



No entanto, a SAD das águias tem procurado colocar o jogador, que tem contrato até 2021 e um dos salários mais elevados do plantel, a rondar os dois milhões de euros.



Nesse sentido, a saída do peruano permite um alívio salarial que, posteriormente, se pode traduzir no investimento em reforços, como o extremo Bernard.



Carrillo vê com bons olhos a mudança para o Al-Hilal, não só pela questão do elevado salário, mas porque terá a oportunidade de trabalhar com Jorge Jesus, que o orientou no Sporting no arranque de 2015/16.



O Everton, de Marco Silva -que também treinou o peruano no Sporting - tentou, igualmente, o empréstimo do jogador, mas os valores do salário não eram tão aliciantes como os que foram apresentados pelos dirigentes do Al-Hilal.