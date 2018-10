Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Pereira ganha espaço no FC Porto

Conceição reforça aposta no jovem. Lesão de Aboubakar abre mais portas.

Por João Pedro Óca | 09:17

André Pereira prepara-se para assumir um papel de maior destaque no FC Porto. Ao que o CM apurou, Sérgio Conceição vai reforçar a aposta no avançado nos próximos jogos, tendo em conta não só a confiança que deposita no jovem, de 23 anos, mas também a falta de soluções no ataque.



Perante a lesão de Aboubakar, que estará afastado dos relvados nos próximos seis meses, Sérgio Conceição acredita que André Pereira é a melhor alternativa no plantel. Adrián López e Marius, os outros avançados do grupo além dos mais consagrados - Marega e Soares - tardam em dar garantias ao técnico que está na disposição de rentabilizar o jovem avançado que jogou por empréstimo no V. Setúbal na última época.



André Pereira começou a temporada como titular, mas deixou de ser opção inicial a partir da 4ª jornada. Daí para cá, foi apenas lançado a partir do banco, contabilizando 40 minutos nos últimos jogos.



Porém, essa situação deverá inverter-se em breve, uma vez que Sérgio Conceição acredita no potencial do avançado formada nos azuis-e-brancos e, sabe o CM, tem-lhe passado constantemente mensagens de confiança. De resto, o técnico travou um eventual empréstimo do jovem no início da época, garantindo-lhe que contava com ele para atacar a revalidação do título. Diante do Vila Real, para a Taça de Portugal, na sexta-feira, André Pereira deve mesmo voltar ao onze.



Conceição quer reforçar o setor ofensivo, em janeiro, mas as dificuldades financeiras da SAD portista reduzem, significativamente, o leque de soluções.



PORMENORES

Otávio ainda em gestão

Otávio continua a ser observado pelo departamento médico do FC Porto e voltou a falhar a sessão de treino de ontem. O médio brasileiro fez apenas gestão de esforço.



Conceição chama ‘bês’

Pedro Justiniano, Rui Pires, Luizão, Gleison e Santiago Irala, da equipa B, foram chamados por Sérgio Conceição aos trabalhos da equipa principal, devido às várias ausências na sessão motivadas pelos compromissos das seleções nacionais.



Miranda de novo na mira

João Miranda, defesa internacional brasileiro de 34 anos, foi novamente associado ao FC Porto. O site UOL Esporte escreveu ontem que os dragões tentam aproveitar o facto de o central estar em final de contrato com o Inter de Milão.