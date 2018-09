Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Pereira renova até 2021 com o FC Porto

Jovem avançado, de 23 anos, estreou-se na época passada na equipa principal dos dragões.

18:55

O FC Porto anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com André Pereira até 2021.



O jovem avançado, de 23 anos, estreou-se na época passada na equipa principal dos dragões, tendo feito dois jogos, sendo emprestado ao V. Setúbal na segunda metade da temporada. Esta época já tem quatro jogos pelos azuis e brancos, tendo apontado um golo ao V. Guimarães.



"Muito feliz por renovar com o FC Porto, darei sempre tudo por este símbolo e espero ter muitas conquistas ao vosso lado", referiu o jogador numa mensagem aos adeptos publicada na conta de Twitter do clube.