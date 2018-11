Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Silva dá liderança ao Sevilha

Golo do português atira equipa andaluza para o topo da Liga.

Por Mário Pereira | 17:55

André Silva marcou este domingo o golo do triunfo do Sevilha (1-0 sobre o Valladolid), em jogo da 13ª jornada da Liga espanhola. Um triunfo que garantiu à equipa do avançado internacional português o salto para a liderança isolada da classificação.



A formação da Andaluzia beneficiou do empate verificado no jogo entre o Barcelona e o Atlético Madrid (1-1, no sábado) para chegar ao topo. Isto numa ronda na qual o Real Madrid (também no sábado) perdeu por 3-0 com o Eibar.



Com Daniel Carriço na função de capitão de equipa (jogou o tempo inteiro), o Sevilha chegou ao golo aos 30’. André Silva correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Sarabia para, de cabeça, fazer aquele que seria o único golo do jogo. Saiu depois aos 81’, sob aplausos. A jogar em casa, os sevilhanos dominaram a primeira parte e controlaram a segunda, acabando por vencer de forma inteiramente justa.



Este foi o oitavo golo de André Silva na Liga espanhola. O português ‘morde os calcanhares’ a Messi e a Suárez (ambos do Barcelona), que lideram a tabela de marcadores do campeonato espanhol com nove finalizações certeiras cada.