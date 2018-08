André Silva dado como certo no Sevilha

Avançado luso poderá ser apresentado brevemente.

08:27

A chegada de Gonzalo Higuaín complicava a sua vida em Milão e agora parece estar confirmado que o futuro de André Silva não passa pelo emblema italiano. De acordo com a imprensa espanhola, em informações adiantadas tanto pelo 'AS' como pela 'Marca', o avançado português vai rumar ao Sevilha, clube que o contratará a título definitivo.Segundo as publicações do país vizinho, o internacional luso, de 22 anos, irá custar uma verba em torno dos 20 milhões de euros, isto depois de há um ano ter sido adquirido pelo AC Milan por 38 milhões. Uma forte desvalorização que acaba por se explicar por uma primeira temporada na Serie A longe do esperado, na qual marcou apenas dez golos em 40 encontros disputados, refere o Record. De acordo com as duas publicações, o negócio deverá ser anunciado nas próximas horas, podendo o avançado luso ser apresentado também em breve.