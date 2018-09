Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Silva encanta Espanha e o resto da Europa

Português no topo dos melhores marcadores.

Por Luís Magalhães | 08:35

André Silva, de 22 anos, está a encantar Espanha e o resto da Europa. O internacional português está cedido pelo AC Milan ao Sevilha e na receção ao Real Madrid, na passada quarta-feira, em jogo da 6ª jornada da Liga espanhola, apontou dois golos, na vitória dos andaluzes por 3-0.



A imprensa espanhola está radiante com o rendimento do avançado e já o aponta como o sucessor de Cristiano Ronaldo, no que ao marcar golos no campeonato espanhol diz respeito. André Silva já lidera a tabela dos melhores marcadores, com seis golos em seis jogos.



"Uma das melhores contratações do Sevilha esta temporada", escreveu o jornal ‘Marca’. Já a publicação sevilhana ‘Estadio Deportivo’ colocou o avançado na primeira página, com a manchete: ‘The Best’.



Em Itália, o site ‘Calciomercato’ já coloca uma questão: "O AC Milan já estará arrependido?" Enquanto, o ‘Corriere dello Sport’ fez o seguinte título: "André Silva abate Real Madrid." Mas, também houve ecos no outro lado do Atlântico. "Está a ser um dos melhores avançados do campeonato, convertendo-se no melhor marcador da competição", escreveu o site ‘Goal’, do Brasil.



PORMENORES

Pichichi

André Silva lidera a tabela dos melhores marcadores do campeonato espanhol. Seis golos, em seis jogos. Um hat trick na estreia, frente ao Rayo Vallecano, um golo contra o Leganés e dois golos na receção ao colosso Real Madrid.



Totalista

O internacional luso foi titular em todas as partidas da equipa da Andaluzia, no campeonato espanhol, e não foi substituído em nenhuma. Já na Supertaça saiu do banco e fez 30 minutos. Na Liga Europa soma 89 minutos (um jogo a titular e outro como suplente utilizado).