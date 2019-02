André Ventura revela que há contactos do FC Porto com Jorge Jesus

"Tem havido contactos exploratórios com Jorge Jesus em relação ao FC Porto", garantiu o comentador.

André Ventura revelou no programa "Pé em Riste", da CMTV, que tem havido "contactos exploratórios" entre o FC Porto e Jorge Jesus.



Sérgio Conceição "não está irritado por causa do empate [com o Moreirense] nem por ter sido beneficiado pelo VAR", mas sim porque "ele sabe ou sente, como eu sei ou sinto, que tem havido contactos exploratórios com Jorge Jesus em relação ao FC Porto", garantiu o comentador.



"Conceição é cada vez menos opção para o FC Porto", acrescentou Ventura, não revelando de que parte surgiu o primeiro contacto.



Aníbal Pinto, comentador afeto ao FC Porto, garantiu que o comentário de Ventura é "ignorante", uma vez que "tem um dos melhores treinadores do Mundo" com a Europa aos pés.