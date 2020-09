André Villas-Boas e a rivalidade entre clubes: "Benfica numa final? Quero vê-los perder"

André Villas-Boas comentou esta sexta-feira a rivalidade entre clubes. O treinador português diz compreender o facto de os adeptos do Marselha terem festejado a derrota do PSG na final da Liga dos Campeões - conquistada pelo Bayern Munique - no passado mês de agosto. Villas-Boas refere mesmo uma comparação com o Benfica."Compreendo os adeptos do Marselha. Se o Benfica disputar uma final eu também quer vê-los perder! Se ganharem fico lixado. Isso depende de cada um. Mas é melhor do que ser hipócrita", afirmou o treinador português, que não esconde o seu amor pelo FC Porto.No domingo, o Marselha desloca-se ao reduto do PSG, que tem vários jogadores infetados com Covid-19, entre eles Neymar, Di María, Marquinhos, Keylor Navas, Mauro Icardi, Paredes e Mbappé.