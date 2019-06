Anthony Lopes para a baliza do FC Porto

O FC Porto segue com atenção o processo de renovação de Anthony Lopes com o Lyon.O guarda-redes internacional português é visto no Dragão como uma alternativa muito credível para a baliza, num momento em que ainda está por definir a situação de Iker Casillas (em recuperação de um enfarte agudo do miocárdio).Notícias vindas de França dão conta de um impasse nas negociações entre Lopes e o seu atual clube. Tudo porque o guarda-redes de 28 anos terá feito exigências contratuais que os responsáveis do Lyon não estão dispostos a aceitar.Segundo a imprensa gaulesa, o jogador português nascido em Givors (França) pretende um aumento que traduza o seu estatuto na equipa, na qual é titular indiscutível.Para a próxima semana está prevista uma reunião entre o empresário do atleta e o corpo diretivo do Lyon.O FC Porto segue com atenção este processo, pois em caso de não haver acordo Lopes passa a estar no mercado. Tem mais um ano de contrato e o clube não está interessado em vê-lo partir em 2020 a custo zero.Anthony Lopes tem sete internacionalizações, mas pediu recentemente para não ser convocado para a Seleção, por motivos familiares.O médio francês Léa-Siliki (Rennes) poderá vir a ser reforço do FC Porto por cinco milhões de euros. Segundo garante a imprensa francesa, o jogador de 22 anos está recetivo a vir para Portugal.