Antigo campeão olímpico de ténis morre aos 54 anos

Norte-americano Ken Flach morreu vítima de uma pneumonia.

13.03.18

O norte-americano Ken Flach, antigo número um mundial de pares, morreu na segunda-feira, aos 54 anos, vítima de uma pneumonia, anunciou esta terça-feira a Federação norte-americana de ténis.



"Apresentamos as nossas condolências à família e amigos de Ken Flach, campeão olímpico e antigo número um mundial de pares, e quatro vezes vencedor de torneios de Grand Slam [Wimbledon em 1987 e 1988 e Open dos Estados Unidos em 1985 e 1993]", indicou a USTA, em comunicado.



A Associação de tenistas profissionais indicou, por sua vez, que Flach morreu poucos dias depois de ser diagnosticado com uma bronquite, que evoluiu para pneumonia e depois septicemia.



Aos títulos de pares nos torneios de Wimbledon e do Open dos Estados Unidos, o antigo tenista juntou também o título olímpico, em Seul1988.