Antigo embaixador dos EUA volta a publicar vídeos de apoio à seleção portuguesa

Robert Sherman assume-se como o "adepto nº 1" da equipa das quinas, mesmo já não sendo o representante político do país.

O apoio fervoroso de Robert Sherman, então embaixador dos EUA em Portugal, à seleção nacional durante o Euro 2016 ficou na memória de muitos portugueses. Agora, com o Mundial 2018 à porta, ele está de volta, desta vez na condição de membro do Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco.



Sherman é o portagonista de um novo vídeo de apoio à seleção, onde se assume como o "adepto nº 1" da seleção das quinas e onde incentiva a equipa de Portugal a vencer o campeonato. As imagens foram captadas no Estádio Nacional do Jamor, onde o ex-embaixador surge vestido a rigor em homenagem à seleção portuguesa.







O americano tornou-se querido junto do público ao se revelar um fã entusiasta da seleção nacional durante o campeonato da Europa, onde esta se viria a revelar campeã e trazer a taça para Portugal.



Sherman abandonou o posto de embaixador de EUA em Portugal a 20 de janeiro de 2017 quando Donald Trump tomou posse como Presidente do país e ordenou que todos os embaixadores políticos designados por Barack Obama cessassem as suas funções. Foi substituído por George E. Glass que chegou a Lisboa no dia 24 de agosto de 2017.