Antigo futebolista ‘Bibota’ recebe alegria em tempo de pandemia

A pandemia também traz alegrias. Aos 63 anos, Fernando Gomes, conhecido como ‘Bibota’, já foi pai pela terceira vez de uma menina, Maria Luísa, fruto da relação com Alexandra Afonso. A bebé já está em casa e a receber todos os cuidados e mimos dos pais, que também encontram nela força e ânimo, para superar os momentos difíceis que têm atravessado.

O antigo futebolista continua a sofrer com a morte da filha, Filipa Gomes, de 32 anos, a 17 de janeiro. As causas da morte da jovem, filha da anterior relação do ex-jogador do FC Porto com Sílvia Nunes da Silva, nunca foram reveladas.





Meses antes, ‘Bibota’ foi diagnosticado com um tumor maligno no pâncreas. Foi a atual companheira o principal apoio. Tal como os amigos, que fizeram questão de o acompanhar nos últimos meses, com visitas diárias, telefonemas e mensagens. O trabalho foi também um refúgio essencial para Fernando Gomes, que continuava, até ao início da pandemia, a exercer funções como responsável do departamento de scouting dos Dragões.