Antigo guarda-redes do Benfica despede-se da mulher em mensagem emocionada

Mulher de Carlos Bossio morreu após o parto. Bebé corre risco de vida.

12:04

O antigo guarda-redes do Benfica Carlos Bossio vive um dos momentos mais difíceis da sua vida. A mulher, Ana Débora Lucero Bustamante, de 42 anos, morreu após o parto, na sequência de um AVC.Carlos Bossio utilizou o Instagram para publicar uma mensagem emocionada e tocante onde recorda Ana como uma mulher tão cheia de "alegria, loucura, amor e disposto a dar tudo a todos".O antigo guarda-redes do Benfica promete cuidar da filha, Isabella, como sempre sonharam.Segundo a imprensa argentina, o bebé, primeiro filho do casal, que nasceu aos sete meses, está a lutar pela vida.Há três dias, o antigo guarda-redes do Benfica partilhava no Instagram uma mensagem dedicada à mulher: "Força amor... não me deixes Guerreira da Vida... Amo-te."Entretato, o Benfica já enviou condolências a Carlos Bossio: "Neste momento tão difícil e de dor por que está a passar, fica a mais forte solidariedade e conforto de toda a Família Benfiquista ao nosso antigo guarda-redes", pode ler-se na mensagem divulgada pelo clube da Luz.