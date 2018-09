Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antigo guarda-redes Ricardo é o 'team manager' da candidatura de Dias Ferreira

Experiência do guarda-redes "será decisiva para transmitir a cultura futebolística de vitórias", afirmou Dias Ferreira.

O antigo guarda-redes do Sporting e da seleção portuguesa de futebol Ricardo será o 'team manager' dos 'leões' no caso de José Dias Ferreira, da lista F, ganhar as eleições de sábado, foi anunciado esta segunda-feira.



Em comunicado, a candidatura diz ter "o prazer de contar com o apoio de um histórico jogador do Sporting e uma das figuras mais relevantes do panorama desportivo nacional nos últimos 20 anos".



Citado em comunicado, Ricardo Pereira diz ter sido "contactado por várias candidaturas" e que agora tomou a decisão de "aceitar o desafio de Dias Ferreira para assumir as funções de 'team manager'", uma possibilidade que o deixa "entusiasmado".



Por seu lado, Dias Ferreira elogiou o antigo internacional português e destacou a final da Taça UEFA em 2004/05, perdida em casa para o CSKA de Moscovo, quando José Peseiro era também o treinador do clube.



Segundo o candidato, a experiência do guarda-redes "será decisiva para transmitir a cultura futebolística de vitórias" que pretende "implementar no Sporting".



As eleições no Sporting estão marcadas para sábado.



Além de Dias Ferreira, concorrem ao ato eleitoral João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Pedro Madeira Rodrigues (C), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E) e Fernando Tavares Pereira (G).