Antigo jogador do FC Porto bebe cerveja durante jogo em pleno relvado

17:59

¡Gran trabajo, una victoria importante ante un gran rival!

A disfrutar el triunfo hoy, porque mañana hay que volver al trabajo pensando en lo que viene. ??



¿Quién invita las cheves ? pic.twitter.com/dJascd3FjV — Miguel Layun (@Miguel_layun) March 3, 2019

O lateral Miguel Layún, antigo jogador do FC Porto, aproveitou um "brinde" da bancada, agarrou num copo de cerveja e bebeu-a. Tudo aconteceu no último jogo do Monterrey, do México, que agora representa.No final da partida que acabou com a vitória por 2-0 da equipa do ex-FC Porto, os adeptos atiraram alguns copos de cerveja para o relvado.O internacional mexicano aproveitou e acabou por beber de um dos copos.Nas redes sociais e após o jogo, Layún acabou por divulgar o momento: