Antigo lateral do FC Porto batalhou pela vida: "Tive cancro mas estou curado"

Quiero agradecer a todos los doctores que estuvieron involucrados en mi diagnóstico y tratamiento (cirugía), gracias especiales a Dios por permitirme estar aquí, y ojalá el mensaje que quiero compartirles llegue tal cual me gustaría! pic.twitter.com/vNQul6z0mm — Miguel Layun (@Miguel_layun) 9 de junho de 2019

Miguel Layún, jogador do Monterrey que passou pelo FC Porto, revelou que foi operado nos últimos dias para retirar um tumor maligno, tendo sido essa a justificação para a ausência na seleção mexicana. O jogador realizou um exame de rotina e foi confrontado com o pior cenário, situação que agora relatou pela primeira vez."Eu e a minah mulher decidimos fazer um exame geral. Houve uma pequena surpresa que não imaginávamos. Primeiro disseram-me que tinham encontrado um quisto complexo mas durante essa semana o médico ligou-me para pedir que fizesse outro exame. Respondi-lhe que, como não era urgente, ficava para depois da Copa Oro, mas ele disse-me que o fizesse o mais rápido possível", começou por dizer Layún nas redes sociais."Começou a surgir a dúvida de que não era um quisto mas sim um tumor, mas quando se falam na palavra tumor e que pode tratar-se de um cancro, a coisa não se percebe da mesma maneira. Era um tumor maligno, estávamos a falar de um cancro. Teve de ser removido e, graças a Deus, posso dizer que tive cancro mas estou curado. Ontem fiz o último exame para saber se o cancro estava ultrapassado a 100 por cento e agora falta apenas mais um para regressar", acrescentou.O mexicano não poupou agradecimentos a quem o apoiou nesta fase difícil e já pensa dar o seu contributo para que haja outros finais felizes em casos semelhantes: "Pensamos que vamos estar sempre aqui e que tudo é cor-de-rosa. Estou agradecido aos médicos e à minha família. Estou feliz, mais motivado do que nunca e quero aproveitar a minha vida. Graças a Deus vou poder voltar a fazer o que mais amo, que é jogar futebol. Vou procurar uma forma de ajudar pessoas que não tenham recursos económicos para fazer um exame".