Antigo presidente do Real Madrid acha que saída de CR7 é "erro imperdoável"

Ramón Calderón critica os merengues pelo erro cometido e culpa Florentino Pérez.

"O Real Madrid vai pagar um preço alto. As pessoas falam de Kylian Mbappé ou Neymar, mas estão muito longe do nível do Cristiano. Foi uma compra histórica há nove anos e a cláusula de 1.000 milhões de euros demonstrou que não estava à venda", apontou Ramón.







"Vai pagar por este erro [Florentino]. O Cristiano é o número 1, por isso o dano infligido é enorme. O Cristiano recusou o contrato melhorado que Florentino lhe ofereceu no último instante. As razões para ir embora são emocionais, é um grande contrato para a Juve", acrescentou o antigo presidente.



"O custo da operação é caro, mas será amortizado por patrocinadores e dinheiro publicitário. Poria o Cristiano ao mesmo nível que Alfredo di Stéfano, Pelé e Cruyff. Consigo vê-lo com outros troféus nos próximos anos e terá de ser considerado seriamente para a Champions", concluiu, admitindo que teme os grandes feitos que o madeirense possa fazer no clube italiano.

