Antigo treinador do Ouriense ilibado de suspensão de um ano por agressão

Técnico foi castigado depois de ter sido acusado de agressão a um futebolista do Mação.

Por Lusa | 16:43

O ex-treinador de futebol do Ouriense Mário Nelson foi ilibado das acusações que levaram à sua suspensão por um ano pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol (AF) de Santarém, anunciou o Conselho de Justiça daquela Associação.



Em comunicado a que a agência Lusa teve acesso esta quinta-feira, o Conselho de Justiça da AF Santarém dá como "julgado procedente o recurso, absolvendo o arguido da acusação e das penas aplicadas pelo Conselho de Disciplina", no início de 2018.



O técnico foi castigado, depois de ter sido acusado de agressão a um futebolista do Mação, num incidente que teria ocorrido em outubro de 2017, em jogo a contar para a Taça do Ribatejo.



Contactado pela Lusa, Mário Nelson, de 39 anos, atual treinador do União de Almeirim, congratulou-se com a decisão do Conselho de Disciplina que anula a deliberação tomada na sequência de um "processo de averiguações convertido em processo disciplinar", que culminou com a decisão de punir o treinador na pena de um ano de suspensão, na multa de 150 euros e nas custas do processo.



"Embora tarde, foi feita justiça e reposta a verdade dos factos", disse esta quinta-feira o técnico, tendo lembrado "os danos morais causados" e a "impossibilidade de desenvolver a atividade durante todo este tempo".



Mário Nelson, que no domingo tem jogo da primeira jornada do campeonato da 1.ª divisão distrital de Santarém e já vai poder orientar a equipa do Almeirim a partir do banco, disse ainda que o processo "já faz parte do passado" e que "muita gente deve um pedido de desculpas".