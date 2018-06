Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa diz que Portugal conseguiu os três pontos que precisava

"Foi um jogo de nervos", disse o primeiro-ministro.

Por Lusa | 20:46

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quarta-feira que a seleção portuguesa conseguiu o mais importante, que eram os três pontos, após vencer Marrocos por 1-0 no mundial de futebol, referindo que "foi um jogo de nervos".



"Os três pontos eram o que precisávamos e foi o que tivemos. Foi um jogo de nervos, mais para quem estava a jogar do que para quem estava a ver", disse o primeiro-ministro, à margem da iniciativa "Vem e Partilha o Teu Pão", para assinalar o Dia Mundial do Refugiado, que decorreu em Lisboa.



António Costa disse esperar que a seleção portuguesa consiga um novo triunfo na partida de segunda-feira frente ao Irão, orientando pelo português Carlos Queiroz, em jogo que encerra a fase de grupos do mundial.



"Que na próxima segunda-feira voltem a ganhar e a fazer mais três pontos", desejou.



A equipa portuguesa, campeã europeia em título, integra o Grupo B da fase final do Campeonato do Mundo de Futebol de 2018, disputado na Rússia, e no primeiro jogo, no dia 15, empatou com Espanha 3-3.