António Costa espera grande momento desportivo em Lisboa com fase final da Liga dos Campeões

O primeiro-ministro António Costa saudou as equipas presentes na inédita 'final a oito' da Liga dos Campeões de futebol, entre esta quarta-feira e 23 de agosto, esperando que se concretize num grande momento desportivo em Lisboa.

"Gostaria de dirigir uma mensagem de boas-vindas às oito equipas que vão disputar em Portugal a 'final a oito' da Liga dos Campeões, no fim desta época 2019/20, tão especial e tão diferente de anos anteriores. Temos em Lisboa as oito melhores equipas de futebol da Europa e quero que este torneio seja um grande momento desportivo", afirmou António Costa.

A fase final da principal competição continental de clubes arranca esta quarta-feira, às 20h00, em Lisboa, com o embate entre os italianos da Atalanta e os franceses do Paris Saint-Germain, no Estádio da Luz, para os quartos de final.