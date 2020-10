António Costa felicita João Almeida e Ruben Guerreiro em dia histórico para ciclismo português

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este domingo João Almeida (Deceuninck-QuickStep), quarto na geral final da Volta a Itália, e Ruben Guerreiro (Education First), vencedor da classificação da montanha, destacando o dia histórico e de orgulho para o ciclismo português.

"As minhas felicitações a João Almeida, pelo resultado histórico, e a Ruben Guerreiro, pela conquista da camisola azul. Dia histórico, de orgulho para o ciclismo português", escreveu na sua conta na rede social Twitter.

Segundo António Costa, foi com "grande emoção" que acompanhou a dupla portuguesa no Giro, prova na qual Almeida liderou durante 15 dias a geral, acabando no quarto posto, e Guerreiro conseguiu vencer uma das principais classificações, a da montanha, um feito inédito para o ciclismo português, além de triunfar na nona de 21 etapas.