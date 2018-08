Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa felicita Nelson Évora pelo título europeu de triplo salto

Primeiro-ministro saudou também os finalistas na prova de estafeta masculina.

Por Lusa | 21:54

O primeiro-ministro, António Costa, deu este domingo os parabéns a Nelson Évora pela conquista do título europeu de triplo salto, e saudou os finalistas na prova de estafeta masculina, em mensagens publicadas na sua conta oficial no Twitter.



"Parabéns Nelson Évora! Os campeões afirmam-se nas dificuldades. Grande salto, em Berlim. Mais uma vez, o Ouro tem as cores nacionais. Parabéns pelo esforço e pela conquista. Uma palavra de saudação extensível a todos os atletas e equipas técnicas nacionais que, marcando presença nesta prova, honram o nome de Portugal", escreveu António Costa dirigindo-se ao novo campeão europeu do triplo salto.



Nelson Évora sagrou-se este domingo pela primeira vez campeão europeu do triplo salto, conquistando o ouro nos campeonatos disputados em Berlim, com a marca de 17,10 metros na final.



O atleta do Sporting, campeão mundial em 2007 e campeão olímpico em 2008, conseguiu este domingo, aos 34 anos, o único grande título que lhe faltava ao ar livre, com a sua melhor marca da temporada, alcançada ao quinto ensaio.



Nelson Évora sobe ao lugar mais alto pódio, ladeado por Alexis Copello, do Azerbaijão, que conquistou medalha de prata (16,93), e pelo grego Dimitrios Tsiámis, que arrecadou o bronze (16,78).



António Costa saudou ainda o quarteto português que disputou a final de 4x100 metros, nos campeonatos de Berlim, tendo a equipa nacional de estafeta terminado a prova no sétimo lugar, mas melhorando o tempo face ao resultado da meia-final.



"Uma palavra de saudação para os finalistas José Pedro Lopes, Diogo Antunes, Frederico Curvelo e Carlos Nascimento. Portugal qualificou-se este domingo para a final dos 4x100 metros dos Campeonatos Europeus de atletismo, em Berlim. Parabéns!", escreveu Costa.



Apesar de uma pequena hesitação nas duas últimas transmissões, o 'quarteto' luso terminou em sétimo lugar, com 39,07 segundos, uma melhoria de dois centésimos em relação ao que tinha feito na meia-final



A vitória e medalha de ouro pertenceu à Grã-Bretanha, com a marca de 37,80 segundos, batendo a Turquia (37,98) e a Holanda (38,03).