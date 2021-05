António Costa felicita Sporting de Braga pela conquista da Taça de Portugal

O primeiro-ministro felicitou hoje o Sporting de Braga pela terceira conquista da Taça de Portugal de futebol, depois de vencer o Benfica por 2-0, na final disputada no Estádio Cidade de Coimbra.

"Parabéns ao Sporting de Braga pela conquista da Taça De Portugal, a prova Rainha! Este ano novamente sem a presença de público, mas com a esperança de que estamos cada vez mais próximos de um regresso à festa da Taça. Saúdo todos os clubes que participaram na competição", escreveu António Costa na rede social Twitter.

Um golo de Lucas Piazon, em cima do intervalo (45+3 minutos), e outro de Ricardo Horta, aos 85, bastaram para os 'arsenalistas' arrebatarem o troféu, num encontro em que o Benfica ficou reduzido a 10 logo aos 17 minutos, por cartão vermelho direto ao guarda-redes Helton Leite, que travou um adversário quando este se isolava.

Os últimos instantes da partida foram vividos com alguma tensão, tendo Taarabt, por parte do Benfica, e Lucas Piazon, do lado do Sporting de Braga, sidos expulsos com vermelho direto.

No palmarés da prova, o Sporting de Braga chegou aos três troféus, numa lista liderada pelo Benfica, com 26.