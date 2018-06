António Figueiredo preocupado com estado mental de Rui Patrício para o Mundial

O comentador da CMTV afirma que os últimos acontecimentos não vão ser benéficos para a seleção.

Por Marta Ferreira | 12:20

Rui Patrício pediu esta sexta-feira a rescisão unilateral do Sporting alegando justa causa. A decisão foi comunicada por fax, e-mail e carta registada. Tendo em conta o momento que o guarda-redes atravessa, António Figueiredo, comentador da CMTV, assume estar preocupado com a condição mental do jogador para o Mundial que se avizinha na Rússia.

"Como benfiquista não fico nada satisfeito com isto por duas razões: não gosto de um Sporting fraco e a viver momentos destes e em segundo porque Rui Patrício é o titular da seleção portuguesa e obviamente que à porta de um mundial nada disto é benéfico para a cabeça do jogador", alerta António Figueiredo.

AO benfiquista aponta ainda que o principal problema do Sporting tem sido o facto de os jogadores leoninos estarem com a cabeça cheia de problemas, muito devido ao presidente do clube. "Sabemos que os jogadores têm de estar de cabeça limpa, não podem estar carregados de problemas e esse tem sido o principal problema dos jogadores do Sporting", diz o comentador.

Quanto à situação que o clube de Alvalade vive, o benfiquista afirma que "é lamentável".

"Os próprios jogadores têm algum receio de vir para um clube que está permanentemente em crise", diz o comentador.