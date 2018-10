Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Simões chama "mentiroso" a Calado e diz ter sido afastado da BTV

Antiga glória das águias revela que reuniu com Luís Filipe Vieira e que foi afastado do canal do clube.

19.10.18

A antiga glória do Benfica, António Simões, entrou em direto ao telefone no programa Liga D'Ouro da CMTV e admitiu que o Benfica o afastou da BTV, canal oficial das águias, e acusou Calado de mentir depois do mesmo ter desmentido essa situação.



António Simões, exaltado, ao telefone, disse ser um comentador independente e que não precisa de mentir nos programas para defender o clube encarnado.



O antigo jogador do Benfica revelou que teve uma reunião com Luis Filipe Vieira. Esta semana afirmou, também na CMTV, que "não é oposição a nenhum presidente" das águias.