Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Simões considera crucial jogo frente ao Tondela para decidir futuro do clube

Mais de 200 benfiquistas participaram num jantar onde António Simões foi convidado especial.

02:15

Num momento em que o SL Benfica está a viver um período de algumas derrotas consecutivas, António Simões considerou crucial o jogo frente ao Tondela para "continuar a matriz e tradição de um clube sério, honrado e que só ganha porque é melhor que os outros", rejeitando alimentar qualquer discórdia entre clubes.



O discurso do antigo jogador dos encarnados aconteceu durante um jantar que reuniu mais de 200 benfiquistas em Maceira, onde um dos temas em cima da mesa foi a permanência de Rui Vitória no clube da Luz, dividindo as opiniões dos adeptos.



Simões tem-se destacado entre as vozes discordantes. "Adoro o Benfica mas não posso hipotecar os meus princípios e os meus valores por isso", pode ouvir-se durante o seu discurso.