O Sporting publicou nas redes sociais um vídeo de despedida de Antunes, que, como Record adiantou, rescindiu com os leões e assinou hoje pelo Paços de Ferreira. O lateral-esquerdo emocionou-se no balneário, ficando logo em lágrimas quando Rúben Amorim admitiu quão especial ele era.

"Bora malta, estamos aqui para nos despedirmos do Vitorino. E foi o gajo que me custou mais. Obrigado por tudo, Vitorino. És um gajo especial", confessou o treinador no balneário.