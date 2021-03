O apagão do avançado está a preocupar a equipa técnica do FC Porto, sabe o CM, face à perda de eficácia do ataque portista que o abaixamento de forma do maliano provoca.



Marega está há dois meses sem marcar um golo no campeonato ou fazer uma assistência para um colega.O apagão do avançado está a preocupar a equipa técnica do FC Porto, sabe o, face à perda de eficácia do ataque portista que o abaixamento de forma do maliano provoca.

Marega marcou um golo para a Liga pela última vez a 15 de janeiro, no empate (1-1) na receção ao Benfica da 14ª jornada. Desde então só acertou nas redes contrárias por três vezes noutras competições: na derrota (1-2) com o Sporting na meia-final da Taça da Liga (19/01); na vitória (2-1) sobre a Juventus na 1ª mão dos ‘oitavos’ da Champions (17/02); e na derrota (2-3) com o Sp. Braga na 2ª mão da meia-final da Taça de Portugal (03/03).





A seca de golos do maliano está a causar dificuldades aos dragões no campeonato, que viram o seu poder de fogo claramente reduzido: nas últimas quatro jornadas, os azuis-e-brancos marcaram apenas seis golos.



Como Taremi também ficou em branco nesses encontros, tiveram de ser jogadores de outros setores a marcar os golos que os avançados (Evanilson e Toni Martínez, habituais suplentes, incluídos) não conseguiram: Sérgio Oliveira e Uribe bisaram; Otávio e Pepe marcaram um golo cada um.





Não está em causa o empenho de Marega nem a importância que tem nas movimentações da equipa, quer ofensivas (a desgastar as defesas contrárias), quer defensivas (no momento da pressão e recuperação alta da bola). Mas a equipa técnica tem procurado que o avançado seja mais eficaz a rematar à baliza.



pormenores



Menor influência



Marega é o 3º melhor marcador do FC Porto na Liga (6 golos), atrás de Sérgio Oliveira (11) e Taremi (9), mas é o 8º nas assistências para golo: tem só 1 contra as 6 de Taremi.





Regresso ao trabalho



O plantel portista gozou ontem um dia de folga e retoma os treinos esta tarde, iniciando a preparação da visita ao Portimonense, no sábado, às 18h00, da 24ª jornada do campeonato.





Caso dos emails adiado



O início da instrução do processo do caso dos emails, previsto para amanhã, foi adiado para data a definir. Em causa está um requerimento do Benfica a pedir que a instrução decorra em Lisboa e não em Matosinhos.