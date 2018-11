Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apartamento de jogador do PSG assaltado durante jogo com Liverpool

Brigada de Combate ao Crime francesa já está encarregue do caso.

16:29

O apartamento do avançado do Paris Saint-Germain Choupo-Moting foi assaltado enquanto o jogador representava a equipa parisiense, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol frente ao Liverpool, anunciou esta quinta-feira fonte policial francesa.



A habitação do internacional camaronês, de 29 anos, localizada na zona oeste de Paris, terá sido invadida durante a vitória por 2-1 do PSG frente ao Liverpool - com Choupo-Moting a substituir Cavani ao minuto 65 - e, de acordo com a mesma fonte, o roubo ascende a 600 mil euros.



Nesta altura, a Brigada de Combate ao Crime francesa já está encarregue do caso.