Apendicite aguda obriga Isco a ser operado e a falhar jogos do Real Madrid

Médio vai falhar a deslocação de quarta-feira do Real Madrid a Sevilha, bem como a receção ao Atlético de Madrid, no dérbi de sábado

O futebolista Isco, do Real Madrid, vai ser operado a uma apendicite aguda e vai falhar os próximos jogos do clube, informou esta terça-feira o departamento médico dos 'merengues'.



Após passar mal durante a noite, o médio internacional espanhol, de 26 anos, não foi à cidade desportiva de Valdebebas, para o treino do Real Madrid, e foi ao hospital para fazer um 'check-up', tendo sido diagnosticada a apendicite.



"Após os testes médicos realizados ao nosso jogador, foi diagnosticado a Isco uma apendicite aguda, pelo que será operado de urgência nas próximas horas", informou o Real Madrid.



Isco irá falhar a deslocação de quarta-feira do Real Madrid a Sevilha, bem como a receção ao Atlético de Madrid, no dérbi de sábado. O médio também deve falhar a deslocação a casa dos russos do CSKA Moscovo, para a segunda jornada da Liga dos Campeões.